وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، تحدث إريك ترامب عن مشاريع لبناء مجمع فندقي في عُمان وناطحة سحاب في جدة السعودية.

وقال نجل الرئيس الأمريكي السابق للصحيفة "سنواصل بالتأكيد مشاريع أخرى في هذه المنطقة. هناك نمو هائل في هذه المنطقة ولن يتوقف في وقت قريب". مشيرا إلى عقود طويلة الأجل تتراوح مدتها بين 25 و30 عاما في المنطقة.

وذكرت الصحيفة أن والده دونالد ترامب، إذا عاد إلى البيت الأبيض، فإنه يخاطر بالاعتماد على النفوذ الأجنبي.

وعندما سألته الصحيفة عما إذا كان ذلك سيؤدي إلى تضارب المصالح، قال نجل الرئيس السابق إنه لن يحدث في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه "لا يتعامل مع حكومات أجنبية" ووالده دونالد ترامب "ليس في السلطة".

وأكد إريك ترامب أنه إذا عاد والده إلى البيت الأبيض، فإن الشركة ستقوم بتقييم تأثير البزنس على السياسة.

وفي سياق متصل واجه الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن عقبات عدة بسبب مزاعم تلقي عائلة بايدن ملايين الدولارات من كيانات أجنبية في الصين ورومانيا خلال فترات مختلفة، منها عندما كان بايدن يشغل منصب نائب الرئيس.

وكانت لجنة رقابية بمجلس النواب الأمريكي في وقت سابق، قد كشفت أن أعضاء عائلة الرئيس الأمريكي وشركاءهم جنوا ملايين الدولارات من كيانات وشركات أجنبية أثناء وبعد فترة تولي جو بايدن منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وذلك باستخدام ما يقرب من 20 شركة، والاستفادة من شبكة واسعة من شركاء الأعمال المخفيين.

وحصلت العائلة الأولى وشركاؤها والشركات على ما لا يقل عن 10 ملايين دولار فقط من شركات يديرها مواطنون صينيون ورومانيون من خلال صفقات مختلفة أبرمها الابن الأول هانتر بايدن، وفقا لسجلات 4 بنوك منفصلة، وبالإضافة إلى ذلك، تشير معلومات أخرى إلى أن بايدن كسب عشرات الملايين من الدولارات من هذه الأعمال.

المصدر: RT