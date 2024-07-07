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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 09:06 GMT

    رئيس وزراء بريطانيا الجديد يعد بدعم أوكرانيا أسوة بالحلفاء

    وعد رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر بمواصلة حكومته دعم أوكرانيا عسكريا وماليا أسوة بالحلفاء في "الناتو".

    رئيس وزراء بريطانيا الجديد يعد بدعم أوكرانيا أسوة بالحلفاء

    وقال رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر في كلمة ألقاها، إن "الأولوية الرئيسية لبريطانيا هي تسليح أوكرانيا: قمة الناتو، بالطبع، ستكون مهمة للغاية، أريد أن أكون واضحا.. المسؤولية الأساسية لحكومتي هي الأمن والدفاع. ولكي نكون واضحين، فإن دعمنا لحلف شمال الأطلسي لا يتزعزع".

    وتابع: "سأؤكد، كما فعلت بالأمس خلال محادثتي مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي، أننا سنقف مع حلفائنا لدعم بلاده".

    وأشار ستارمر إلى أنه أجرى بالفعل عدة محادثات هاتفية مع زعماء أجانب "لإقامة علاقات وإجراء مناقشات مهمة حول أوكرانيا وغيرها من الموضوعات الرئيسية".

    المصدر: إنترفاكس 

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