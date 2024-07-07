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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 08:30 GMT

    وزير خارجية بريطانيا الجديد: البلاد بحاجة إلى "العودة لموقف متوازن" تجاه حرب غزة

    أكد وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي حاجة لندن لاتخاذ موقف متوازن إزاء الحرب في الشرق الأوسط، وأنها ستستخدم الدبلوماسية لضمان التوصل لوقف إطلاق النار، وتحرير الرهائن.

    وزير خارجية بريطانيا الجديد: البلاد بحاجة إلى

    وقال لامي في مقابلة في برلين وفق "تايمز أوف إسرائيل": "لقد حان الوقت لكي تتواصل المملكة المتحدة مع العالم الخارجي".

    وتابع قائلا: "أريد العودة إلى موقف متوازن بشأن إسرائيل وغزة. لقد كنا واضحين للغاية في أننا نريد أن نرى وقف إطلاق النار.. نريد أن نرى هؤلاء الرهائن يخرجون".

    وأضاف: "يجب أن يتوقف القتال، ويجب أن تدخل المساعدات، وسأستخدم كل الجهود الدبلوماسية لضمان وصولنا إلى وقف إطلاق النار".

    ويزور لامي ألمانيا، وهي أول رحلة دولية له بعد الفوز الساحق لحزب العمال البريطاني في الانتخابات البريطانية يوم الجمعة، والتي أنهت 14 عاما من حكم المحافظين ودفعت كير ستارمر إلى السلطة كرئيس للوزراء.

    المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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