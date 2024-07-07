وقالت الخدمة الصحفية في بيان إنه "بمساعدة المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، تمت إعادة مجموعة أخرى من الأطفال الروس الذين كانوا في مخيم للاجئين في شمال شرق سوريا إلى وطنهم على متن طائرة تابعة للقوات الروسية تضم 20 طفلاً".

وقالت لفوفا-بيلوفا إنهم تمكنوا من إعادة 20 طفلا تتراوح أعمارهم بين 5 و 15 عاما إلى روسيا، بينهم سبع فتيات و13 صبيا.

وسيخضع الأطفال العائدون لفحص طبي وإعادة تأهيل اجتماعي في أحد مراكز موسكو، قبل أن يلتقوا بأقاربهم الذين سيعيشون معهم تحت الوصاية.

المصدر: نوفوستي