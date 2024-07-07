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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 00:53 GMT

    إعادة 20 طفلا إلى روسيا من مخيم في سوريا

    أفادت الخدمة الصحفية لأمين مظالم الأطفال في روسيا أنه تمت بمساعدة المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل، ماريا لفوفا بيلوفا، إعادة 20 طفلا روسيا كانوا في مخيم للاجئين في شمال شرق سوريا.

    إعادة 20 طفلا إلى روسيا من مخيم في سوريا
    Sputnik

    وقالت الخدمة الصحفية في بيان إنه "بمساعدة المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، تمت إعادة مجموعة أخرى من الأطفال الروس الذين كانوا في مخيم للاجئين في شمال شرق سوريا إلى وطنهم على متن طائرة تابعة للقوات الروسية تضم 20 طفلاً".

    وقالت لفوفا-بيلوفا إنهم تمكنوا من إعادة 20 طفلا تتراوح أعمارهم بين 5 و 15 عاما إلى روسيا، بينهم سبع فتيات و13 صبيا.

    وسيخضع الأطفال العائدون لفحص طبي وإعادة تأهيل اجتماعي في أحد مراكز موسكو، قبل أن يلتقوا بأقاربهم الذين سيعيشون معهم تحت الوصاية.

    المصدر: نوفوستي

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