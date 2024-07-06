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    تاريخ النشر: 06.07.2024 | 23:00 GMT

    مصر.. غش جماعي خلال امتحان حكومي والسلطات تحقق (فيديو)

    تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي السبت مقطع فيديو وثق واقعة غش جماعي في مصر خلال امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة بمساعدة أوليائهم.

    مصر.. غش جماعي خلال امتحان حكومي والسلطات تحقق (فيديو)
    Gettyimages.ru

    ووفقا لمقطع الفيديو قام الآباء والأمهات بتلقين أولادهم الإجابات الصحيحة عبر مكبر صوت خارج لجان الامتحان في مجمع شها بمدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية شمال البلاد، ما أثار غضبا واسعا وسط مطالبات بالتحقيق.

    ومن جانبها أعلنت وزارة التعليم تشكيل لجنة خاصة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب بالكامل في اللجنة محل الواقعة.

    وذكرت الوزارة في بيان رسمي أنه "في إطار الفيديو المتداول حول قيام أحد أولياء الأمور بالتواصل بصوت مرتفع مع الطلاب من خارج إحدى اللجان الامتحانية بمحافظة الدقهلية، فسيتم التحقيق في الواقعة".

    إلغاء الامتحان..

    كما كشف المتحدث باسم وزارة التعليم المصرية  شادي زلطة أنه في حال ثبوت صحة الغش الجماعي وتطابق الإجابات بين طلاب اللجنة، سيتم إلغاء الامتحان وإعادته لطلاب اللجنة بالكامل في الدور الثاني مضيفا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كافة المسؤولين عن التقصير في الواقعة.

    وكان طلاب الثانوية العامة قد أدوا بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الكيمياء كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا.

    المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية 

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