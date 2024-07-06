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    تاريخ النشر: 06.07.2024 | 18:25 GMT

    ألمانيا تتخلى عن قاعدتها الجوية في النيجر بسبب فشل المفاوضات

    أفادت بوابة n-tv نقلا عن وثيقة من وزارة الدفاع الألمانية أن القوات المسلحة ستتخلى عن قاعدتها الجوية في عاصمة النيجر نيامي، والتي كانت تستخدم كمركز نقل عسكري، بسبب انهيار المفاوضات.

    ألمانيا تتخلى عن قاعدتها الجوية في النيجر بسبب فشل المفاوضات
    Sputnik

    وكتبت البوابة استنادا إلى تقرير الوزارة المقدم إلى اللجنة المختصة في البرلمان الألماني (البوندستاغ): "سوف يتخلى الجيش الألماني عن قاعدة النقل العسكرية الخاصة به في غرب إفريقيا بالنيجر، وذلك نتيجة لفشل المفاوضات بشأن الحصانة القانونية للجنود الألمان".

    ومن المقرر إغلاق قاعدة نيامي بحلول 31 أغسطس، وسيتم نقل العسكريين إلى ألمانيا.

    ومنذ عام 2013، تستخدم ألمانيا القاعدة الموجودة في عاصمة النيجر كمركز إمداد لقواتها المسلحة في دولة مالي المجاورة، والتي كانت تتمركز هناك كجزء من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (مينوسما).

    وفي مايو الماضي ذكرت مجلة "شبيغل"، نقلا عن وزارة الدفاع الألمانية، أن الوزارة وقعت اتفاقا مبدئيا مع قيادة النيجر بشأن نشر القوات الألمانية وسيكون الجيش الألماني قادرا على الاستمرار في استخدام قاعدة النقل الجوي على مشارف البلاد.

    وفي ديسمبر الماضي، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، خلال زيارة لهذه الدولة الإفريقية، إن ألمانيا مهتمة باستئناف مشاريع التعاون مع النيجر.

    المصدر: نوفوستي

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