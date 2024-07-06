وكتبت البوابة استنادا إلى تقرير الوزارة المقدم إلى اللجنة المختصة في البرلمان الألماني (البوندستاغ): "سوف يتخلى الجيش الألماني عن قاعدة النقل العسكرية الخاصة به في غرب إفريقيا بالنيجر، وذلك نتيجة لفشل المفاوضات بشأن الحصانة القانونية للجنود الألمان".

ومن المقرر إغلاق قاعدة نيامي بحلول 31 أغسطس، وسيتم نقل العسكريين إلى ألمانيا.

ومنذ عام 2013، تستخدم ألمانيا القاعدة الموجودة في عاصمة النيجر كمركز إمداد لقواتها المسلحة في دولة مالي المجاورة، والتي كانت تتمركز هناك كجزء من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (مينوسما).

وفي مايو الماضي ذكرت مجلة "شبيغل"، نقلا عن وزارة الدفاع الألمانية، أن الوزارة وقعت اتفاقا مبدئيا مع قيادة النيجر بشأن نشر القوات الألمانية وسيكون الجيش الألماني قادرا على الاستمرار في استخدام قاعدة النقل الجوي على مشارف البلاد.

وفي ديسمبر الماضي، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، خلال زيارة لهذه الدولة الإفريقية، إن ألمانيا مهتمة باستئناف مشاريع التعاون مع النيجر.

المصدر: نوفوستي