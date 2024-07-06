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وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن رئيس مكتب وزير الخارجية الإثيوبي اتصل بالقائم بأعمال سفير إسرائيل في البلاد وأبلغه أن إثيوبيا قررت إعطاء "الموافقة" على السفير الإسرائيلي المعين حديثا.

وأعلن أنه سيتم استلام الرسالة الرسمية الجمعة أو اليوم السبت. وعقب هذا الإعلان، اتصل وزير الخارجية يسرائيل كاتس بنغوسا ليهنئه ويتمنى له النجاح في منصبه.

وهذا إعلان مفاجئ للغاية، حيث أن إثيوبيا أخرت هذا القرار لعدة أشهر، في ظل مزاعم بأن نغوسا شوه سمعة إثيوبيا عندما عمل على جلب شعب "الفلاشا مورا" إلى إسرائيل.

في إثيوبيا، نُشرت تقارير تفيد بتورط نغوسا في حادثة إضرام النار في أحد المباني فيها للادعاء بأن إثيوبيا دولة معادية للسامية.

وفي إسرائيل، كادوا يقبلون رفض إثيوبيا لهذا الترشيح، ولكن الآن، وعلى الرغم من كل الصعاب، تمت الموافقة عليه، وفق الصحيفة.

المصدر: "يديعوت أحرونوت"