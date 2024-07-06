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وجاء في بيان الحرس الذي نشر عبر موقعه الإلكتروني إن "التنسيق بين الحرس المدني الإسباني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "المخابرات المغربية"، أسفر عن تفكيك خلية إرهابية مكونة من 9 أشخاص بعدة مدن منها مدريد ومالقة وكورنيلا التابعة لبرشلونة ومليلية".

ولفت البيان إلى أن "الخلية تم تفكيكها في عملية أمنية مشتركة تبين أهمية التنسيق الأمني بين البلدين"، مضيفا "أن المواد التي تم حجزها يشتبه بكونها تعود لتنظيم (داعش)".

وبحسب البيان، فإنه "يشتبه بقيام الموقوفين بنشر وترويج الفكر المتطرف، والعمل على التجنيد والتحريض".

وأسفر التنسيق الأمني بين المغرب وإسبانيا، خلال السنوات الأخيرة عن تفكيك عدد من "الخلايا الإرهابية والشبكات الإجرامية" التي تنشط في مجالي تهريب المخدرات والاتجار بالبشر.

ويتبادل المسؤولون الأمنيون الزيارات بين البلدين، وكان آخرها زيارة المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية فرانسيسكو باردو بيكيراس إلى المغرب في مايو الماضي، والتي أجرى خلالها مباحثات مع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بالمغرب، عبد اللطيف حموشي.

المصدر: الأناضول