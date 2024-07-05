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    تاريخ النشر: 05.07.2024 | 00:32 GMT

    الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم أوكراني في مقاطعة روستوف

    أعلن حاكم منطقة روستوف فاسيلي غولوبيف فجر اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي الروسية تتصدى لهجوم شنته القوات الأوكرانية على مقاطعة روستوف على نهر الدون، بواسطة مسيرات جوية.

    الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم أوكراني في مقاطعة روستوف
    Sputnik

    وكتب غولوبيف في قناته على "تلغرام": "في منطقة روستوف، تعمل وحدات الدفاع الجوي ضد عدة أهداف جوية للعدو. ويجري توضيح المعلومات".

    وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.

    وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل قواتها في ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والخسائر المتوالية على خط الجبهة.

    المصدر: RT

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