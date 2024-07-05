وكتب غولوبيف في قناته على "تلغرام": "في منطقة روستوف، تعمل وحدات الدفاع الجوي ضد عدة أهداف جوية للعدو. ويجري توضيح المعلومات".

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل قواتها في ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والخسائر المتوالية على خط الجبهة.

المصدر: RT