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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 20:39 GMT

    وفد بقيادة رئيس الموساد يتوجه إلى قطر لبدء جولة مفاوضات جديدة

    سيسافر فريق التفاوض الإسرائيلي بقيادة رئيس الموساد ديفيد بارنياع إلى قطر لعقد اجتماعات مع الوسطاء وبدء جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

    وفد بقيادة رئيس الموساد يتوجه إلى قطر لبدء جولة مفاوضات جديدة
    AFP

    وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن برنياع سيجتمع غدا مع رئيس الوزراء القطري محمد آل ثاني لمحاولة البناء على اقتراح اتفاق وقف إطلاق النار المحدث الذي قدمته حركة "حماس" يوم الأربعاء.

    وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن قراره إرسال وفد لمواصلة المفاوضات بشأن الأسرى والمحتجزين في غزة.

    وأضاف بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو أكد لبايدن مجددا خلال اتصال هاتفي، أن إسرائيل لن تنهي الحرب إلا بعد "تحقيق جميع أهدافها"، وفقا لوكالة "رويترز".

    وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مساء الأربعاء، أن إسرائيل تلقت رد "حماس" على مقترح أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أواخر مايو الماضي، سيتضمن الإفراج عن نحو 120 أسيرا محتجزا في غزة، ووقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

    وفي المقابل، أشار مسؤول كبير في البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال محادثة هاتفية اليوم، أن الوقت قد حان من أجل إتمام صفقة تبادل أسرى مع "حماس".

    ومن جانبها، سبق أن أكدت "حماس" أن أي اتفاق لا بد أن ينهي الحرب المستمرة منذ قرابة تسعة أشهر، وأن يؤدي إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة. وتصر إسرائيل على أنها لن تقبل سوى هدن مؤقتة فحسب في القتال حتى القضاء على "حماس".

    المصدر: RT

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