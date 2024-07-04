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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 15:14 GMT

    بوتين: إرادة أردوغان السياسية تساعد على تعزيز العلاقات بين البلدين ونعرف جيدا من يسعى لإعاقتها

    قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن إرادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السياسية عامل مساعد على تعزيز العلاقات بين روسيا وتركيا، ونعرف جيدا من يسعى لإعاقتها.

    وأضاف الروسي في ختام قمة منظمة شنغهاي للتعاون، يوم الخميس: "من يعيقنا نعرفه جيدا، لكن الإرادة السياسية للسيد أردوغان تساعدنا".

    وفي وقت سابق أمس الأربعاء أكد الرئيس الروسي خلال لقائه نظيره التركي بالعاصمة الكازاخية أستانا على هامش القمة 24 لدول منظمة شنغهاي للتعاون أن العلاقات بين بلاده وتركيا تتقدم "رغم المصاعب الناشئة حول العالم".

    وقال إن موسكو تنفذ مشاريعها الاستراتيجية مع أنقرة بطريقة مدروسة.

    كما أشار بوتين إلى التواصل المستمر والمنتظم مع أردوغان وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وعلاقاتهما الثنائية.

    المصدر: نوفوستي

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