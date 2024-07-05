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    تاريخ النشر: 05.07.2024 | 00:55 GMT

    صحة غزة تحذر من إيقاف مولدات الكهرباء في مجمع ناصر الطبي وتحث المؤسسات الدولية على التدخل

    حذرت وزارة الصحة بغزة من أنه سيتم خلال ساعات قليلة إيقاف مولدات الكهرباء في مجمع ناصر الطبي نتيجة لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.

    صحة غزة تحذر من إيقاف مولدات الكهرباء في مجمع ناصر الطبي وتحث المؤسسات الدولية على التدخل
    AFP

    وأكدت أنه قد تم حتى الآن ايقاف العمل في بعض الاقسام داخل مجمع ناصر الطبي.
    وقالت الوزارة: "نناشد كافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات".

    ويعد مجمع ناصر الطبي المستشفى الرئيسي الوحيد المتبقي الذي يقدم الخدمة للمرضى بعد خروج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة في محافظتي خان يونس ورفح.

    المصدر: RT

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