إقرأ المزيد الصحة العالمية: نقص الوقود يؤثر على عمليات الصحة في قطاع غزة

وأكدت أنه قد تم حتى الآن ايقاف العمل في بعض الاقسام داخل مجمع ناصر الطبي.

وقالت الوزارة: "نناشد كافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات".

ويعد مجمع ناصر الطبي المستشفى الرئيسي الوحيد المتبقي الذي يقدم الخدمة للمرضى بعد خروج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة في محافظتي خان يونس ورفح.

المصدر: RT