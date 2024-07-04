وأضاف الهلال الأحمر أن قرابة مليوني فلسطيني نزحوا من مناطقهم وأوضاعهم تزداد مأساوية، و205 ألف شخص يقطنون المناطق المهددة بالإخلاء في خان يونس ورفح.

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ولفت الهلال الى أن منطقة المواصي ثبت أنها غير آمنة للنزوح، مشيرا أن النازحين مهددون بالإصابة بوباء الكوليرا جراء تلوث مياه الشرب.

وبين أن 96% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

المصدر: RT