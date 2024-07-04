وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت غرينتش) وستغلق عند الساعة العاشرة مساء حيث ستعطي استطلاعات الرأي إشارة قوية للنتيجة النهائية.

وتتوقع عدة استطلاعات أن يفوز حزب العمال بأكثر من الرقم القياسي البالغ 418 مقعدا الذي حصل عليه عندما أنهى الزعيم السابق توني بلير 18 عاما من حكم المحافظين في عام 1997.

إقرأ المزيد سوناك يواجه عاصفة حزب العمال "الحمراء" وسط توقعات بنهاية 19 عاما من حكم المحافظين لبريطانيا

وتعمل المملكة المتحدة بموجب نظام انتخابي يقوم على الأغلبية حيث ينتخب الناخبون ممثلين لهم في 650 دائرة انتخابية.

ويتولى الحزب الذي يفوز بأغلبية المقاعد، 326 مقعدا على الأقل تشكيل الحكومة، ويصبح زعيمه رئيسا للوزراء.

وإذا لم يحصل أي حزب على الأغلبية، يحصل رئيس الوزراء الحالي على الفرصة الأولى لتشكيل حكومة ائتلافية.

وتشمل الأحزاب السياسية الرئيسية حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء ريشي سوناك، وحزب العمل بقيادة كير ستارمر، والديمقراطيين الليبراليين بقيادة إد ديفي، وإصلاح المملكة المتحدة بقيادة نايجل فاراج، والحزب الوطني الاسكتلندي بقيادة جون سويني، وحزب الخضر الذي شارك في قيادته كارلا دينير وأدريان رامزي.

المصدر: RT