وذكرت قناة "سكاي نيوز أستراليا" أن 4 متظاهرين على الأقل تسلقوا إلى قمة مبنى البرلمان في كانبيرا لرفع لافتات مؤيدة لفلسطين، وسمعت هتافاتهم في الأرجاء.

وتضمنت اللافتات التي أسدلها المتظاهرون على واجهة مبنى البرلمان عبارات مؤيدة لتحرير فلسطين وإلقاء اللوم على الحكومة الأسترالية جراء موقفها من الحرب على قطاع غزة.

In an alarming breach of security, the protesters were able to climb onto the roof and hang anti-Israel slogans, and banners calling government MPs as ‘genocide enablers': https://t.co/DgHvl1EZ0n pic.twitter.com/FFbxLPYpYS — The Australian (@australian) July 4, 2024

وشوهدت لافتة كتب عليها: "من النهر إلى البحر فلسطين ستكون حرة".

المصدر: "سكاي نيوز أستراليا"