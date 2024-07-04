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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 04:41 GMT

    على سطح البرلمان الأسترالي.. احتجاجا على سياسات كانبيرا حول حرب غزة (فيديو)

    اعتلى متظاهرون مؤيدون لفلسطين سطح البرلمان الأسترالي في العاصمة كانبيرا وعلقوا لافتات عليها عبارات يجري ترديدها في احتجاجات دعم فلسطين حول العالم منذ بداية حرب غزة.

    على سطح البرلمان الأسترالي.. احتجاجا على سياسات كانبيرا حول حرب غزة (فيديو)
    منصة إكس

    وذكرت قناة "سكاي نيوز أستراليا" أن 4 متظاهرين على الأقل تسلقوا إلى قمة مبنى البرلمان في كانبيرا لرفع لافتات مؤيدة لفلسطين، وسمعت هتافاتهم في الأرجاء.

    وتضمنت اللافتات التي أسدلها المتظاهرون على واجهة مبنى البرلمان عبارات مؤيدة لتحرير فلسطين وإلقاء اللوم على الحكومة الأسترالية جراء موقفها من الحرب على قطاع غزة.

    وشوهدت لافتة كتب عليها: "من النهر إلى البحر فلسطين ستكون حرة".

    المصدر: "سكاي نيوز أستراليا"

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