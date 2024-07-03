إقرأ المزيد مجلس الأمن الروسي: فنلندا قد تصبح منصة لأسلحة الناتو الهجومية

وأضاف ناستاسين: "لن تترك روسيا الحشد العسكري لحلف شمال الأطلسي على حدودها دون رد، لأنه يهدد أمن روسيا".

وأضاف: "سنتخذ أيضا الإجراءات اللازمة، بما في ذلك ذات الطابع العسكري التقني، لمواجهة القرارات العدوانية لفنلندا، وكذلك حلفائها في الناتو".

في وقت سابق، قال النائب الأول لسكرتير مجلس الأمن الروسي رشيد نورغالييف إن فنلندا قد تصبح قريبا منصة لنشر قوات إضافية تابعة لحلف "الناتو" وأسلحة هجومية.

هذا وقال السفير الروسي لدى هلسنكي بافل كوزنيتسوف في وقت سابق، إن فنلندا انضمت بالتأكيد إلى "حزب الحرب" الغربي ضد روسيا.

المصدر: تاس