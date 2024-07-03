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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 11:39 GMT

    روسيا تؤكد اتخاذها الإجراءات اللازمة ردا على سياسات فنلندا العدوانية

    قال نائب مدير إدارة الإعلام بوزارة الخارجية الروسية أندريه ناستاسين إن موسكو ستتخذ الإجراءات اللازمة ردا على سياسة هلسنكي العدوانية بما في ذلك الإجراءات ذات الطابع العسكري.

    روسيا تؤكد اتخاذها الإجراءات اللازمة ردا على سياسات فنلندا العدوانية
    Sputnik

    وأضاف ناستاسين: "لن تترك روسيا الحشد العسكري لحلف شمال الأطلسي على حدودها دون رد، لأنه يهدد أمن روسيا".

    وأضاف: "سنتخذ أيضا الإجراءات اللازمة، بما في ذلك ذات الطابع العسكري التقني، لمواجهة القرارات العدوانية لفنلندا، وكذلك حلفائها في الناتو".

    في وقت سابق، قال النائب الأول لسكرتير مجلس الأمن الروسي رشيد نورغالييف إن فنلندا قد تصبح قريبا منصة لنشر قوات إضافية تابعة لحلف "الناتو" وأسلحة هجومية.

    هذا وقال السفير الروسي لدى هلسنكي بافل كوزنيتسوف في وقت سابق، إن فنلندا انضمت بالتأكيد إلى "حزب الحرب" الغربي ضد روسيا.

     

     

    المصدر: تاس

     

     

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