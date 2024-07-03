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وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إن إعلان أحد موظفي السفارة "شخصا غير مرغوب فيه" يأتي ردا على قرار غير مبرر اتخذه الجانب الروماني في وقت سابق بإعلان دبلوماسيا بالسفارة الروسية ببوخارست "شخصا غير مرغوب فيه".

وقد أعلنت وزارة الخارجية الرومانية، 24 مايو الماضي، طرد دبلوماسي من السفارة الروسية لقيامه بما زعمت أنه "أعمال تتناقض مع أحكام فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".

ورفضت السفارة الروسية في بوخارست الاتهامات الموجهة إلى موظفها ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.

وحذرت موسكو من أنها سترد على هذا الإجراء من الجانب الروماني.

المصدر: RT