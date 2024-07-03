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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 09:53 GMT

    موسكو تطرد موظفا في السفارة الرومانية ردا على إجراءات بوخارست

    تم استدعاء السفير الروماني لدى موسكو كريستيان إستراتي إلى وزارة الخارجية الروسية وتسليمه مذكرة حول قرار طرد موظف بالبعثة الدبلوماسية الرومانية كرد فعل على إجراءات رومانية.

    موسكو تطرد موظفا في السفارة الرومانية ردا على إجراءات بوخارست
    Alexander Sayganov_SOPA Images / Legion-Media

    وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إن إعلان أحد موظفي السفارة "شخصا غير مرغوب فيه" يأتي ردا على قرار غير مبرر اتخذه الجانب الروماني في وقت سابق بإعلان دبلوماسيا بالسفارة الروسية ببوخارست "شخصا غير مرغوب فيه".

    وقد أعلنت وزارة الخارجية الرومانية، 24 مايو الماضي، طرد دبلوماسي من السفارة الروسية لقيامه بما زعمت أنه "أعمال تتناقض مع أحكام فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".

    ورفضت السفارة الروسية في بوخارست الاتهامات الموجهة إلى موظفها ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.

    وحذرت موسكو من أنها سترد على هذا الإجراء من الجانب الروماني.

    المصدر: RT

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