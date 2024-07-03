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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 09:54 GMT

    بوتين يؤكد إمكانية توسيع التعاون مع منغوليا في قطاع الطاقة

    أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمكانية توسيع التعاون مع منغوليا في قطاع الطاقة بما في ذلك توريد الهيدروكربونات.

    وقال بوتين في اجتماع مع نظيره المنغولي تساخناجين خوريلسوك على خلفية قمة منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الكازاخستانية أستانا: "لقد كانت الطاقة ولا تزال واحدة من المجالات الرئيسية لتعاوننا، لقد تم تأسيس العمل، لكن يمكننا التحدث عن التوسع المجال، أعني كلا من الهيدروكربونات والطاقة الكهربائية".

    وتابع: "إذا لزم الأمر، خاصة إذا كانت منغوليا تواجه مشاكل على أساس تغير المناخ، فإننا نحاول تزويدها بمساعدة مجانية، أعني الحبوب والسلع الأخرى والطاقة".

    وأضاف بوتين مخاطبا الوفد المنغولي: "أصدقائي الأعزاء، إنه لمن دواعي سروري أن ألتقي بكم مرة أخرى بالذكرى الخامسة والثمانين للانتصار على المعتدين اليابانيين، وبشكل عام العلاقات بين بلدينا تستند على أساس إيجابي ومتين للغاية من التعاون والصداقة طوال عقود".

    وتعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الكازاخستانية أستانا يومي 3-4 يوليو الجاري، تحت شعار "تعزيز الحوار متعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين" وسيشارك فيها أيضا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

     

     

    المصدر:RT

     

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