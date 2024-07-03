ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن باقري كني قوله، إن "في لبنان، لعبت المقاومة، باعتبارها فاعلا مؤثرا في المجال العملياتي والميداني والدبلوماسي، دورا خلق الردع اللازم".

وأضاف: "لبنان سيكون حتما جحيما بلا عودة للصهاينة".

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت نقلا عن مصادر أمريكية بأن المواجهة العسكرية الواسعة النطاق بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني قد تبدأ خلال أسابيع في حال عدم التوصل إلى صفقة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال مسؤولان أمريكيان لـ"بوليتيكو" إن الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" وضعا الخطط العسكرية ويعملان للحصول على أسلحة إضافية، وأنه من غير الواضح متى ستبدأ الحرب بالضبط، لكن الاستخبارات تدل على أن هجوما كبيرا من أي طرف قد يحدث دون أي بلاغ مسبق على الأرجح.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت قد زار الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إسرائيل "لا تريد حربا"، لكنها "تستعد لكافة السيناريوهات المحتملة"، بينما أشارت البيانات الرسمية الأمريكية إلى أن واشنطن بحثت مع الجانب الإسرائيلي إيجاد "حل دبلوماسي" في ما يتعلق بلبنان.

المصدر: تسنيم+ RT