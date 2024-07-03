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وأضاف سموتريتش في مقابلة إذاعية الثلاثاء، أنه "من المستحيل عدم الحديث عن التهديد الكبير الذي يشكله عرب إسرائيل، حيث هناك أعداد هائلة من العرب داخل دولتنا".

وفي معرض حديثه عن الخلاف مع وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، قال سموتريتش إنهم "يملكون كميات من الأسلحة والذخيرة، ولديهم صواريخ لاو، للتخريب والقنابل اليدوية المسروقة من قواعد الجيش الإسرائيلي وهم يقطنون في تجمعات".

وأضاف أنه "لا قدر الله إذا تحققت خطة الاحتلال الإيراني، وحصل غزو من أماكن كثيرة وقرر أفراد يملكون مئات وآلاف الأسلحة من عرب إسرائيل المشاركة في الحرب، وهم بيننا.. وهذا تهديد وجودي لدولة إسرائيل".

وفي ختام تصريحاته قال: "هناك عناصر متطرفة قوميا في دولة إسرائيل ويجب ألا تحمل أسلحة".

وكان سموتريتش هاجم بن غفير بوقت سابق في السياق عينه.

وشدد سموتريتش على أن "الجبهة الأخرى التي لا ينبغي تجاهلها في سلة التهديدات هي الجبهة الداخلية لعرب إسرائيل".

وأضاف: "مئات الآلاف من الأسلحة والذخائر غير الشرعية، والتي في لحظة الحقيقة من المفترض وفق الطموحات الإيرانية دمجها في خطة الاحتلال، وفي هذا الأمر تفشل الشرطة ومن يديرها فشلا ذريعا".

وأردف: "نحن لا نحل هذه المشكلة بالأسلحة لغرف الطوارئ، بل نحتاج إلى جمع الأسلحة والقضاء على الظاهرة، إنه داخلنا وأخطر مما يتواجد عبر الحدود، والمطلوب هنا تركيز الجهود، ليس بالكلمات والإعلانات، بل بالأفعال".

المصدر: RT + معاريف