وجاء في البيان: "إسقاط 5 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود و4 فوق مقاطعة بريانسك ومسيرة واحدة فوق أراضي موسكو".

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فضلا عن ذلك قالت الوزارة في البيان، إن الدفاعات التابعة لأسطول البحر الأسود دمرت خلال الليلة الماضية زورقين أوكرانيين مسيرين كانا يتجهان نحو نوفوروسيسك.

تستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

بدورها، تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية