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وجرت عملية التفتيش يوم الثلاثاء، بعد يوم من اختتام كوريا الشمالية الاجتماع العام للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري الذي دام 4 أيام، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

وزار كيم، برفقة مسؤولين في الحزب، مؤسسة صناعية دفاعية، قالت كوريا الشمالية إنها تلعب دورا رئيسيا في تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

وتظهر الصورة، التي قدمتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية لكوريا الشمالية في 3 يوليو 2024، الزعيم كيم جونغ أون أثناء قيامه بتفتيش مصنع صناعي دفاعي كبير في اليوم السابق.

وكالة يونهاب

وتمت عملية التفتيش مباشرة بعد اليوم الأخير من الاجتماع العام للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن كيم أكد ضرورة قيام مسؤولي الحزب "بالدراسة الشاملة والتسليح من أجل تنظيم وتوجيه تحديث خطوط الإنتاج بشكل صحيح في جميع الوحدات في المجال الاقتصادي"،.

وفي وقت لاحق من اليوم، زار كيم أيضا مصانع الآلات والأجهزة الطبية الكبرى.

وخلال الاجتماع العام الأخير، أعرب كيم عن رضاه عن الأداء الاقتصادي في النصف الأول من العام، قائلا إن الوضع الاقتصادي في البلاد يشهد تحسنا ملحوظا.

وبحسب ما أوردت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فإنه يبدو أن التفتيش يهدف إلى تشجيع مسؤولي الحزب على توسيع تحديث صناعة الدفاع ليشمل قطاعات اقتصادية أخرى.

وتكثف كوريا الشمالية جهودها لتنشيط صناعة الدفاع بهدف تعزيز قدراتها، حيث كان كيم قد زار عدة مرات في مايو منشآت صناعة الدفاع الرئيسية بالبلاد.

المصدر: يونهاب