أفادت بذلك صحيفة Global Times، ونقلت عن خبراء سياسيين من الصين قولهم: "ستساعد هذه الزيارة في تحديد طريق التعاون الشامل الثنائي والإقليمي في المستقبل، وهي تشير إلى مجموعة واسعة من المجالات التي يمكن فيها تعزيز التعاون ومن بينها الضمان المشترك للأمن الإقليمي وتوسيع العلاقات، وكذلك تعزيز الاتصالات بين المواطنين في إطار منظمة شنغهاي للتعاون ومبادرة الحزام الواحد".

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وأشارت المقالة إلى أنه تم إنشاء مستوى عال من الثقة السياسية بين بكين وأستانا، وذلك بفضل الدعم الدبلوماسي من رئيسي الدولتين.

وشددت الصحيفة على أن منطقة آسيا الوسطى، تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة للسياسة الخارجية للصين. وقالت: "تتناقض سياسة الصين في هذه المنطقة من العالم بشكل صارخ مع التفكير الجيوسياسي لبعض الدول الغربية التي تتجاهل الاحتياجات الحقيقية لاقتصادات آسيا الوسطى، وتضغط بشدة على الجميع بهدف تعزيز نفوذها في القارة واستبعاد المشاركين الآخرين".

يوم أمس الثلاثاء وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كازاخستان في زيارة دولة، وكذلك للمشاركة في الاجتماع الـ24 لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون.

المصدر: تاس