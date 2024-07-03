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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 04:14 GMT

    هاريس تتهرب من الإجابة على سؤال حول استعدادها لقيادة الولايات المتحدة بدلا من بايدن

    تهربت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس من الإجابة على سؤال حول استعدادها لقيادة الولايات المتحدة إذا لزم الأمر بدلا من الرئيس الحالي جو بايدن، الذي ينوي الترشح لولاية ثانية.

    هاريس تتهرب من الإجابة على سؤال حول استعدادها لقيادة الولايات المتحدة بدلا من بايدن
    Gettyimages.ru

    وقالت هاريس لشبكة "سي بي إس" ردا على سؤال حول استعدادها لتولي مهام رئاسية إذا دعت الحاجة إلى ذلك: "أنا فخورة بأن أكون نائبة جو بايدن". وشددت هاريس على أن "جو بايدن مرشحنا الوحيد".

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    بعد أداء بايدن غير الناجح في مناظرة تلفزيونية مع دونالد ترامب، شكك الكثير من الديمقراطيين بقدرته على أداء واجباته الرئاسية.

    وتتفق وسائل الإعلام الأمريكية على أن أداء بايدن كان ضعيفا في المناظرة الأولى مع سلفه دونالد ترامب، التي جرت مساء الجمعة في أتلانتا، حيث تلعثم الرئيس الأمريكي الحالي وتوقف بكثرة، ولم يكن دائما يصوغ أفكاره بوضوح، وفي نهاية الحدث التقطت كاميرا التلفزيون اللحظة التي ساعدت فيها زوجته جيل بايدن في نزول الدرج.

    وبعد هذه المناظرة تعالت الأصوات بين السياسيين والصحفيين عن احتمال أن يتخلى الديمقراطيون عن بايدن كمنافس على المنصب ويستبدلوه بمرشح آخر.

    ومن المقرر إجراء مناظرة ثانية بين بايدن وترامب في 10 سبتمبر المقبل، قبل أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المحددة في الخامس من نوفمبر 2024.

     

     

    المصدر: سي بي إس

     

     

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