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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 04:12 GMT

    الخارجية الأمريكية تدعو إسرائيل للتحقيق في استخدام جيشها المدنيين دروعا بشرية

    دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إسرائيل، إلى التحقيق بسرعة وضمان المساءلة، عقب التقارير عن استخدام الجيش الإسرائيلي للمدنيين كدروع بشرية.

    الخارجية الأمريكية تدعو إسرائيل للتحقيق في استخدام جيشها المدنيين دروعا بشرية
    وسائل إعلام
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    وقال فيدانت باتل نائب المتحدث باسم الخارجية خلال مؤتمر صحافي عقد في واشنطن: "لقد رأينا هذه التقارير المزعجة في الفيديو. الجيش الإسرائيلي قال إنه يجري تحقيقا في الحادث وإن ما تم تصويره في مقاطع الفيديو هذه لا يعكس قيمه وكان انتهاكا واضحا لأوامره وإجراءاته التنظيمية. سأترك الإسرائيليين يتحدثون، لكننا ندعو مرة أخرى إسرائيل إلى المسارعة في إجراء التحقيق وضمان المساءلة عن أي تجاوزات وانتهاكات، وسنواصل التوضيح لحكومة إسرائيل أن هناك بالطبع توقعات بأن عليهم التصرف بما يتوافق مع قانون الصراع المسلح".

    من جهتها، قالت حركة حماس، أن "استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الفلسطينيين دروعا بشرية خلال عملياته العسكرية في قطاع غزة يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان"، داعية إلى محاكمته.

    المصدر: وكالات

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