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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 03:36 GMT

    CNN: بايدن سيلتقي نتنياهو في غضون أسابيع إلا إذا حدث تغيير مفاجئ

    نقلت شبكة CNN الأربعاء عن مصادر مطلعة قولها إنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته لواشنطن لإلقاء خطاب أمام الكونغرس.

    CNN: بايدن سيلتقي نتنياهو في غضون أسابيع إلا إذا حدث تغيير مفاجئ
    Globallookpress
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    وأضاف المصدر أن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين ما زالوا بصدد تحديد تفاصيل الاجتماع، الذي من المرجح أن يعقد في غضون عدة أسابيع في البيت الأبيض، إلا إذا حدث تغيير مفاجئ في اللحظات الأخيرة.

    ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد التوترات بين بايدن ونتنياهو في الأشهر الأخيرة على خلفية تأخير توريد شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، حيث قال مسؤول في البيت الأبيض، إن "بايدن يعرف نتنياهو منذ عقود، ومن المرجح أن يلتقيا عندما يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي هنا لكن ليس لدينا ما نعلن عنه في الوقت الحالي".

    وكان بايدن ألمح في مقابلة مع مجلة "تايم" الأمريكية نشرت مطلع يونيو، إلى أن نتنياهو ربما يطيل أمد الحرب في غزة "في محاولة للتشبث بالسلطة".

    وقال بايدن ردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن نتنياهو يسعى لإطالة أمد الصراع لـ"أغراض سياسية": "هناك كل الأسباب التي تجعل الناس يتوصلون إلى هذا الاستنتاج".

     وتابع بايدن أن خلافه الرئيسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي هو رفضه البدء في التخطيط لغزة ما بعد الحرب ورفضه إقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف، وقال: "خلافي الرئيسي مع نتنياهو هو ماذا سيحدث بعد ذلك، ماذا سيحدث بعد انتهاء غزة؟ يجب أن يكون هناك حل الدولتين، والانتقال إلى حل الدولتين، وهذا هو خلافي الأكبر مع  نتنياهو".

    المصدر: CNN 

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