وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "لقد آن الأوان للاعتراف منذ فترة طويلة بأن الممر البحري بين قبرص وقطاع غزة والرصيف العائم الذي بنته الولايات المتحدة قبالة سواحل القطاع لم يرقيا إلى مستوى التوقعات، والواقع أنه منذ افتتاح هذا الأخير في 17 مايو، تحطم بالفعل عدة مرات بسبب سوء الأحوال الجوية، وكمية المساعدات التي تمكنت من الوصول إليه لا تذكر".

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وأضاف: "من غير الواضح على الإطلاق ما إذا كانت هناك خطط لإعادة بناء الرصيف بعد الدمار الأخير".

وأشار نيبينزيا إلى أن روسيا تعتقد أنه بدلا من بناء مثل هذه المنشأة باهظة الثمن كان يمكن لواشنطن "أن تطالب إسرائيل بتخفيف حصارها لغزة والسماح بإدخال كميات كبيرة حقا من المساعدات".

ونهاية الأسبوع الماضي أفاد موقع "واينت" العبري بأن القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أبلغت أنه تم تفكيك الرصيف البحري العائم الذي شيدته واشنطن قبالة سواحل قطاع غزة، وتم نقله إلى ميناء أسدود بإسرائيل، بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الأمواج على سواحل القطاع.

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وفي 22 يونيو الماضي، أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن أجزاء من الرصيف البحري العائم قبالة سواحل قطاع غزة تفككت ووصلت إلى شاطئ فريشمان بتل أبيب بسبب سوء احوال الطقس.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن منظمات إغاثية ومسؤولين عسكريين قولهم، إن الرصيف العائم في غزة فشل إلى حد كبير وقد يتم تفكيكه مبكرا، مضيفة أن الأهداف المتواضعة للرصيف المؤقت في غزة من المرجح ألا تتحقق.

وأوقفت الأمم المتحدة، المساهم الأكبر في توصيل المساعدات للفلسطينيين في 9 يونيو توزيع المساعدات الغذائية وغيرها من إمدادات الطوارئ التي وصلت عبر الرصيف، بعدما استخدم الجيش الإسرائيلي سيارة مساعدات إنسانية في هجوم أسفر عن مقتل أكثر من 270 فلسطينيا، ما دفع الأمم المتحدة إلى "مراجعة أمنية بسبب مخاوف على سلامة عمال الإغاثة".

المصدر: RT