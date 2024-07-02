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    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 16:50 GMT

    خطوة متعمدة نحو التصعيد.. السفير الروسي في لاهاي يعلق على سماح هولندا بتصدير طائرات إف-16 لأوكرانيا

    صرح السفير الروسي لدى هولندا فلاديمير تارابرين بأن موسكو تعتبر الإذن الذي أصدرته لاهاي بتصدير طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى أوكرانيا خطوة متعمدة نحو تصعيد الصراع وزعزعة الاستقرار

    خطوة متعمدة نحو التصعيد.. السفير الروسي في لاهاي يعلق على سماح هولندا بتصدير طائرات إف-16 لأوكرانيا
    Gettyimages.ru

    وقال تارابرين في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي": "إن إحدى الخطوات المتهورة من (الحكومة الهولندية السابقة) هي منح الإذن بتصدير طائرات إف-16 إلى أوكرانيا، وعلى خلفية الموافقة السابقة التي أعطتها السلطات الهولندية لنظام كييف على استخدام الأسلحة الغربية لضرب أهداف على الأراضي الروسية، فإننا نعتبرها خطوة متعمدة من لاهاي نحو تصعيد النزاع وزعزعة استقرار الوضع".

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    وأكد السفير الروسي أن الدول الغربية تتحمل مسؤولية العواقب غير المتوقعة لهذا الوضع.

    وأدت الحكومة الهولندية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء ديك شوف اليمين الدستورية أمام الملك فيليم ألكسندر اليوم الثلاثاء وتسلمت مهامها رسميا.

    ودعا وزير الدفاع الهولندي الجديد روبن بريكلمانز فور توليه منصبه إلى مواصلة تقديم المساعدة لأوكرانيا وتعزيز القوات المسلحة في بلاده.

    ويوم أمس الاثنين صرحت وزيرة الدفاع الهولندية السابقة كايسا أولونغرين، أن لاهاي أصدرت إذنا لتوريد 24 طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" لنظام كييف، مؤكدة أنه سيتم إرسال أول دفعة إلى هناك قريبا.

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    وحذر الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا من أن الجيش الروسي "سيحرق "إف-16" في أوكرانيا وسيفكر بضربها في قواعدها بالدول التي قد تنطلق منها"، وأنها ستلقى مصير دبابات "ليوبارد" الألمانية، ومدرعات "بريدلي" الأمريكية وغيرها من الأسلحة الغربية في أوكرانيا.

    وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن روسيا ستنظر إلى تسليم طائرات "إف-16" على أنها إشارة نووية متعمدة لحلف الناتو.

    وشدد لافروف على أن ظهورها في أوكرانيا لن يغير الوضع على خط التماس بأي شكل من الأشكال، وسيتم تدمير هذه الطائرات مثلها مثل أنواع الأسلحة الأخرى.

    المصدر: نوفوستي+RT

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