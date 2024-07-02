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    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 15:14 GMT

    إجراءات عاجلة في مشفى "رمبام" الإسرائيلي بعد إصابة نحو 50 من نزلائه بعدوى مميتة

    أعلن مستشفى "رمبام" في حيفا، اليوم الثلاثاء، اتخاذ طواقمه إجراءات عاجلة في محاولة للسيطرة على انتشار أمراض بكتيرية معدية في بعض أقسامه.

    إجراءات عاجلة في مشفى
    Gettyimages.ru

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    ووفقا للمشفى أسفرت هذه الأمراض البكتيرية التي انتشرت وتجري محاولة السيطرة عليها إلى إصابة نحو 50 مريضا كانوا يتلقون العلاج في المستشفى.

    وأوضح المشفى في بيان رسمي أن الإدارة "أمرت أمس الاثنين باتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة على تفشي أمراض معدية تم اكتشافها في عدة أقسام بالمستشفى، حيث أصيب نحو 50 مريضا بالعدوى".

    وأضاف أن الحديث جار عن انتشار "بكتيريا مقاومة من نوع "عصية خلية" Acetobacter، و"كليبسيلا" Klebsiella، و"فطر داء البقع البيضاء" Candida auris".

    ولفت إلى أن هذه الأمراض المعدية "لا تشكل خطرا على الأشخاص الأصحاء، ولكن بالنسبة للمرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة فإنها قد تسبب مضاعفات تهدد الحياة".

    وأشار البيان إلى أن "التعامل مع هذا النوع من العدوى شكل في السنوات الأخيرة تحديا كبيرا وتحديدا في المشافي المزدحمة بالمرضى في قسم الطوارئ والأقسام الداخلية في جميع أنحاء العالم".

    وبحسب البيان فقد أوعز مدير المشفى ميكي هلبرتال، بتحول الطواقم الطبية للعمل باستخدام كامل وسائل الحماية عند الانتقال من مريض إلى آخر، في الأقسام التي تم اكتشاف إصابات فيها".

    كما أوعز هلبرتال بالامتناع عن استقبال مرضى جدد في هذه الأقسام حتى يتم السيطرة والتغلب على تفشي هذه الأمراض المعدية، كما تعممت تعليمات بإطلاع عائلات المرضى الذين يزورون الأقسام على إجراءات الحماية الخاصة.

    المصدر: عرب 48

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