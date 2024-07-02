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    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 13:46 GMT

    "يجب إيقاف هذا السيرك".. سياسي فرنسي يدعو إلى وضع حد لتشويه صورة روسيا

    دعا رئيس حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو إلى وضع حد لتشويه صورة روسيا بعد الاتهامات الموجهة لها بالتدخل في الانتخابات البرلمانية الفرنسية.

    Gettyimages.ru

    وكتب فيليبو عبر حسابه على منصة "إكس": "هذه إرادة الفرنسيين وليست مؤامرة روسية، بالنسبة لحلف ماكرون من الواضح أن الروس في كل مكان، وراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وترامب والسترات الصفراء والمظاهرات والوباء، والآن الانتخابات التشريعية الفرنسية".

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    وأضاف: "يجب إيقاف هذا السيرك، يجب وقف شيطنة روسيا من قبل الحمقى من الفرنسيين، ماكرون تلقى صفعة على وجهه وهذا كل شيء".

    وأظهرت النتائج الأولية للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة يوم الأحد تصدر اليمين المتطرف بقيادة رئيس "التجمع الوطني" جوردان بارديلا بنسبة 34 بالمئة.

    وفي المرتبة الثانية حل التحالف اليساري "الجبهة الشعبية الجديدة" بنسبة 28.5 بالمئة (ما بين 115 و145 مقعدا).

    أما ائتلاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فقد حل بالمركز الثالث بنسبة 20.3 بالمئة أي سيحصد ما بين 90 و120 مقعدا من أصل 577 مقعدا.

     

     

    المصدر: RT

     

     

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