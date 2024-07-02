وأضاف شولتس: " لقد تسببنا نحن الألمان بمعاناة لا حدود لها للمواطنين البولنديين ومواطني الدول المجاورة لنا خلال الحرب العالمية الثانية. تدرك ألمانيا بكل جدية ذنبها وحجم مسؤوليتها عن ملايين ضحايا الاحتلال الألماني. ولذلك، ستبذل ألمانيا جهودها لدعم المتضررين الأحياء من احتلال [الرايخ الثالث] في 1939-1945".

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في وقت سابق، ذكرت صحيفة Sueddeutsche Zeitung أن شولتس قد يعرض على بولندا حزمة مساعدة مالية. لم يتم الإعلان عن المبلغ الدقيق، ولكنه وفقا للصحيفة أكثر من 100 مليون يورو.

وستشمل هذه الحزمة، بالإضافة إلى المدفوعات المقدمة للبولنديين المتضررين من الاحتلال الألماني، تخصيص أموال للمشاريع البولندية لتعزيز الأمن، وكذلك لبناء نصب تذكاري مخصص لجرائم النازيين في بولندا في برلين.

وفي فبراير، قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن موضوع التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب العالمية الثانية لا يزال مدرجا على جدول أعمال العلاقات بين البلدين. وقبل ذلك، دعا وزير خارجية بولندا رادوسلاف سيكورسكي برلين إلى "التفكير بشكل خلاق" بشأن التعويض عن الأضرار.

في سبتمبر عام 2022، قدمت السلطات البولندية تقريرا من ثلاثة مجلدات عن الخسائر التي تكبدتها بولندا نتيجة هجوم ألمانيا النازية والاحتلال الألماني عامي 1939-1945. وبلغ المبلغ الإجمالي المعلن 6.2 تريليون زلوتي (حوالي 1.5 تريليون دولار).

المصدر: تاس