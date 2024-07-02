الجيش الروسي يعلن تدمير 9 مقاتلات أوكرانية بينها 7 من طراز "سو-27" ومقتل 1620 مقاتلا من قوات العدو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الثلاثاء عن تدمير 9 مقاتلات أوكرانية بينها 7 من طراز "سو-27" باستخدام صواريخ "اسكندر-إم" وتحييد 1620 مقاتلا من قوات العدو.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
- تدمير 9 مقاتلات أوكرانية خلال يوم واحد.
- وسائل الدفاع الجوي الروسية تسقط 81 مسيرة أوكرانية.
- خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية وحدات قوات "دنيبر" الروسية تبلغ نحو 70 جنديا.
- وحدات قوات "الشمال" الروسية تتصدى لهجومين أوكرانيين.
- وحدات قوات "دنيبر" الروسية تستهدف قوات وآليات عسكرية تابعة لـ3 ألوية أوكرانية.
- وحدات قوات "المركز" الروسية تعزز مواقعها على خطوط الجبهة وتتصدى لـ6 هجمات أوكرانية وتحيد نحو 440 جنديا.
- وحدات قوات "الجنوب" الروسية تعزز مواقعها على جبهة القتال وتحيد نحو 635 جنديا أوكرانيا.
- وحدات قوات "الشمال" الروسية تسيطر على مواقع مهمة وتصد هجوما للقوات الأوكرانية.
- وحدات قوات "الغرب" الروسية تستهدف ثلاثة ألوية أوكرانية وتحيد أكثر من 475 جنديا وتدمر 3 مستودعات ذخيرة للقوات الأوكرانية.
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المصدر: وزارة الدفاع الروسية
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