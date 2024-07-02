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    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 10:39 GMT

    الجيش الروسي يعلن تدمير 9 مقاتلات أوكرانية بينها 7 من طراز "سو-27" ومقتل 1620 مقاتلا من قوات العدو

    أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الثلاثاء عن تدمير 9 مقاتلات أوكرانية بينها 7 من طراز "سو-27" باستخدام صواريخ "اسكندر-إم" وتحييد 1620 مقاتلا من قوات العدو.

    الجيش الروسي يعلن تدمير 9 مقاتلات أوكرانية بينها 7 من طراز
    Sputnik

    وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

     

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    بضربة واحدة.. صواريخ
    بضربة واحدة.. صواريخ "اسكندر-إم" الروسية تدمر 5 مقاتلات أوكرانية في مطار بولتافا (فيديو)

    • تدمير 9 مقاتلات أوكرانية خلال يوم واحد.
    • وسائل الدفاع الجوي الروسية تسقط 81 مسيرة أوكرانية.
    • خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية وحدات قوات "دنيبر" الروسية تبلغ نحو 70 جنديا.
    • وحدات قوات "الشمال" الروسية تتصدى لهجومين أوكرانيين.
    • وحدات قوات "دنيبر" الروسية تستهدف قوات وآليات عسكرية تابعة لـ3 ألوية أوكرانية.
    • وحدات قوات "المركز" الروسية تعزز مواقعها على خطوط الجبهة وتتصدى لـ6 هجمات أوكرانية وتحيد نحو 440 جنديا.
    • وحدات قوات "الجنوب" الروسية تعزز مواقعها على جبهة القتال وتحيد نحو 635 جنديا أوكرانيا.
    • وحدات قوات "الشمال" الروسية تسيطر على مواقع مهمة وتصد هجوما للقوات الأوكرانية.
    • وحدات قوات "الغرب" الروسية تستهدف ثلاثة ألوية أوكرانية وتحيد أكثر من 475 جنديا وتدمر 3 مستودعات ذخيرة للقوات الأوكرانية.
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    المصدر: وزارة الدفاع الروسية

     

     

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