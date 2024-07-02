الجيش الروسي يعلن تدمير 9 مقاتلات أوكرانية بينها 7 من طراز "سو-27" ومقتل 1620 مقاتلا من قوات العدو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الثلاثاء عن تدمير 9 مقاتلات أوكرانية بينها 7 من طراز "سو-27" باستخدام صواريخ "اسكندر-إم" وتحييد 1620 مقاتلا من قوات العدو.