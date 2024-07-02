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وقال علاء الدينوف عبر قناة "روسيا-1": "نعمل على إنهاء مهامنا خلال هذا العام، نحن في طريقنا لإنهاء العملية العسكرية الخاصة، أنا واثق من أننا سنكمل إنجاز مهامنا خلال هذا الخريف".

لقد قلت ذلك خلال أعوام 2022 و2023 و2024، وعدونا يعرف ذلك جيدا".

ووفقا له "يعرفون ذلك جيدا في كييف، ويدركون أن الحرب تقترب من نهايتها".

ووفقا له "يدركون ذلك جيدا في كييف، ويدركون أن الحرب تقترب من نهايتها، وكمثال على ذلك، لجأت زوجة فلاديمير زيلينسكي إيلينا إلى شراء سيارة فاخرة بالمال الذي كسبته في الحرب، لكن ذلك لن يساعدهم بأي شكل من الأشكال".

ووفقا لمعلومات وزارة الدفاع الروسية، تواصل مجموعة القوات الروسية التقدم في عمق دفاع العدو، وتمكنت مؤخرا من تحرير بلدة ستيبوفايا نوفوسيلوفكا بمقاطعة خاركوف وبلدة نوفوبوكروفسكويه بجمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: روسيا-1