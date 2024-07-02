جاء ذلك وفقا لبيان جهاز الأمن الفيدرالي الذي تابع: "فتحت هيئة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي قضية جنائية ضد أحد المقيمين المحتجزين في تشيليابينسك بموجب الفقرة الثانية من المادة 280.4 من القانون الجنائي الروسي بتهمة الدعوة العامة للقيام بأنشطة موجهة ضد أمن الدولة باستخدام شبكة الإنترنت". وقالت الخدمة الصحفية للجهاز إن التحقيق جار مع المتهم.

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وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن الاعتقال تم بفضل مجموعة من إجراءات التحقيق العملياتية، حيث ثبت أن المتهم مؤيد لنظام كييف الإرهابي والهياكل القومية الأوكرانية المتطرفة، وقام متعمدا بنشر مواد متاحة للجمهور تحتوي على دعوات تحريضية ضد أمن الدولة.

وتنص المادة 280.4 من القانون الجنائي الروسي على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 سنوات.

المصدر: تاس