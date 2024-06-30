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هذا هو الهدف من حرية التعبير .. ماسك يرد على ناشط داعم لأوكرانيا

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هذا هو الهدف من حرية التعبير .. ماسك يرد على ناشط داعم لأوكرانيا
Gettyimages.ru
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رد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على ناشط داعم لأوكرانيا على منصة "إكس" اتهمه بالتحيز على خلفية منشوره حول المناظرة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب.

وكان ماسك قد سخر من منشور الحزب الديمقراطي حول "انتصار" بايدن في المناظرة، وكتب "لول" في التعليقات.

بعد ذلك، علق أحد المستخدمين، الذي وضع علامة على حسابه بأعلام الولايات المتحدة وأوكرانيا، متهما رجل الأعمال الأمريكي بالتحيز.

ورد ماسك قائلا: "منصة إكس محايدة، لكن سأعبر عن رأيي، هذا هو الهدف من حرية التعبير".

وكان ماسك قد أوضح سابقا أنه سيصوت لترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

يذكر أنه يوم الخميس الماضي، جرت أول مناظرة متلفزة بين الرئيس الأمريكي الحالي بايدن وسلفه ترامب، في أتلانتا بولاية جورجيا، وهي تقام للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي من دون جمهور ولا صحفيين، وبلغت مدتها 90 دقيقة.

المصدر: RT

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