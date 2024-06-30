رئيس الاستخبارات التركية يبحث مع إسماعيل هنية مسار مفاوضات وقف إطلاق النار

بحث رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن في اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية يوم السبت، مسار المفاوضات الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة.

وأفادت مصادرة دبلوماسية بأن قالن وهنية تناولا في الاتصال المرحلة التي وصلت إليها مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، والخطوات التي يجب اتخاذها لضمان وقف دائم لإطلاق النار وتبادل الأسرى وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

كما قدم قالن تعازيه لهنية بمقتل شقيقته الكبرى في هجوم إسرائيلي وشهداء الشعب الفلسطيني. وأكد أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وقالت حركة "حماس" في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "تلقى الأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالا هاتفيا مساء اليوم (السبت) من السيد إبراهيم قالن رئيس الاستخبارات التركية، تناول فيه تقييم مسار المفاوضات الهادفة إلى وقف إطلاق النار في غزة ومعطيات التوصل للاتفاق، كما قدم سيادته التعازي لرئيس الحركة باستشهاد شقيقته الكبرى وعائلتها وشهداء الشعب الفلسطيني".

وبدعم أمريكي مطلق، خلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

هذا وتبذل القاهرة والدوحة وواشنطن جهود وساطة بين حركة "حماس" وإسرائيل منذ بدء التصعيد بين الجانبين من أجل الاتفاق على إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتكثفت هذه الجهود في الآونة الأخيرة، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة 31 مايو الماضي، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل تتكون من 3 مراحل لوقف الحرب في قطاع غزة.

المصدر: RT