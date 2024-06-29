طائرة بريطانية تنسى مسافرة مقعدة على مدرج الإقلاع وتحلق

نسيت طائرة تابعة لشركة "إيزي جيت" البريطانية الكاتبة الأيرلندية المقعدة ليز وير على مدرج الإقلاع في المطار وحلقت في رحلتها.

وعاشت وير تجربة مروعة عندما تم إغلاق باب الطائرة وهي على مدرج الإقلاع، حيث كانت تستخدم كرسيا متحركا للسفر.

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وكانت وير، التي تستخدم الكرسي المتحرك بسبب أمراض القلب، في طريقها من أيرلندا الشمالية إلى مدينة إدنبرة الأسكتلندية في رحلة قصيرة تستغرق فقط 30 دقيقة.

وقع الحادث، عندما أوصل موظفو المطار وير وراكبة أخرى على كرسي متحرك إلى مدرج الطائرة استعدادا للصعود، لكن مع صعود بقية ركاب الرحلة، أُغلقت الأبواب وتم تحريك سلالم الصعود بعيدا.

وحاولت وير وموظفو المطار لفت انتباه الطيار، لكن دون جدوى، حيث قالت إنها والموظفون لوحوا وصرخوا لمحاولة جذب انتباه الطيار، وأضافت: "لم أسمع قط بمثل هذا الشيء في حياتي".

واضطرت وير إلى الانتظار بقية اليوم في المطار لإعادة حجز رحلتها على طائرة أخرى، حيث وصلت إلى إدنبرة في الساعة 10 مساء بعد الوقت المحدد للحدث الذي كانت سافرت من أجل أن تشارك فيه.

واعتبرت الكاتبة الأيرلندية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن ما حدث يشير إلى "حالة من التمييز".

بدورها، اعتذرت شركة "إيزي جيت" البريطانية عن الحادث، حيث قالت في بيان إنه نجم عن "سوء تفاهم بين فريق المناولة الأرضية وطاقم العمل على متن الطائرة".

المصدر: واشنطن بوست