قال الصحفي الأمريكي دانييل ديبيتريس في مقالة نشرتها مجلة نيوزويك، إن الناتو لن يقبل أبدا انضمام أوكرانيا إلى صفوفه على الرغم من كل الوعود الرسمية الكثيرة في هذا المجال.

وأضاف: "على الرغم من كل التصريحات الرسمية بأن أبواب الناتو يجب أن تظل مفتوحة أمام الأعضاء الجدد، فإنه يجب أن يكون من الواضح الآن تماما أن الحلف لا يريد أن تنضم أوكرانيا إلى صفوفه".

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وشدد الصحفي على أن الحلف مستعد لنقل الأسلحة والموارد المالية إلى أوكرانيا لمحاربة روسيا، التي يعتبرها الناتو بمثابة عدوه الرئيسي.

وأشار ديبيتريس إلى أن الناتو، ليس مستعدا للدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا بسبب أوكرانيا.

وخلص الخبير إلى أن "أوكرانيا تنتظر عضوية الناتو منذ فترة طويلة، وسوف تستمر في الانتظار، ربما إلى الأبد، بغض النظر عن الكلمات اللطيفة التي يهمس بها القادة الغربيون في أذن زيلينسكي".

وفي نهاية سبتمبر 2022، أعلن فلاديمير زيلينسكي الذي انتهت شرعيته في مايو من هذا العام، أن أوكرانيا ستقدم طلب للانضمام إلى الناتو وفقا للنموذج المستعجل والسريع.

من جانبه صرح الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، بأن عضوية أوكرانيا الكاملة في الحلف مستحيلة خلال انغماسها في صراع مسلح.

في وقت سابق، أشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن عضوية أوكرانيا المحتملة في الناتو تشكل تهديدا لأمن روسيا. وأكد أن التهديد بانضمام كييف إلى الحلف كان أحد أسباب بدء العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: نوفوستي