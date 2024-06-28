الرئيس الأرجنتيني يواصل مسلسل إهاناته للرؤساء والقادة ويطلق وصفا جارحا على نظيره البرازيلي

قال الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي إنه لن يعتذر لنظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن تصريحاته المهينة السابقة بحقّه، واصفا إياه بأنه "يساري صغير" لديه "أنا متضخّمة".

وكان لولا صرح الأربعاء بأنه لن يتحدث إلى ميلي حتى يعتذر عن "كثير من الهراء" الذي تفوّه به عنه وعن البرازيل.

ورد ميلي على سؤال لقناة "إل إن بلاس" بشأن طلب لولا، قائلا: "يجب أن نرتقي فوق هذه التفاهات لأن مصالح الأرجنتين والبرازيليين أكثر أهمية من الأنا المتضخمة ليساري صغير".

وانتقد ميلي العديد من الزعماء اليساريين منذ توليه منصبه في ديسمبر، وأهان رئيس الوزراء الإسباني ورؤساء كولومبيا وفنزويلا والمكسيك والبرازيل.

إقرأ المزيد

ولم يذكر لولا التعليقات المسيئة، لكن ميلي وصفه بأنه "فاسد" و"شيوعي" خلال حملته الانتخابية.

ولم يحضر لولا حفل تنصيب ميلي في ديسمبر ولم يعقد الرجلان أي اجتماعات، لكنهما قاما بتحية بعضهما بحرارة خلال قمّة مجموعة السبع في إيطاليا.

ومن المقرر أن يلتقيا مجددا في يوليو المقبل في باراغواي، خلال قمة تكتل ميركوسور التجاري.

واعتبر لولا هذا الأسبوع أن البلدين مهمّان لبعضهما البعض، وأن ميلي لن يتمكّن من زرع "شقاق" في العلاقة بينهما.

المصدر: أ ف ب