جنوح سفينة محملة بالقمح متجهة من روسيا إلى تونس قرب السواحل التركية
Globallookpress Shadati/XinHua
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أعلنت الإدارة العامة لخفر السواحل التركية عن جنوح سفينة شحن محملة بالقمح في بحر مرمرة بالقرب من إسطنبول، يوم الجمعة.
وأشارت الإدارة العامة في بيان لها، إلى أن الحديث يدور عن سفينة Lady Ayana، التي يبلغ طولها 169 مترا، والتي كانت متجهة من روسيا إلى تونس.
ويشار إلى أن السفينة كانت تنفذ رحلتها تحت علم بربادوس.
وأكدت وزارة النقل التركية توجيه قاطرة بحرية وزورقا إلى السفينة الجانحة قرب السواحل التركية، لغرض إجلاء الطاقم.
المصدر: نوفوستي