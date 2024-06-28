الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة عناصر من حزب الله بعد رصدهم داخل مبنى عسكري (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه أغار على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، وهاجم عناصر من الحزب تم رصدهم يعملون داخل مبنى عسكري هناك.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: رصدت قوات الجيش من الوحدة 869 عناصر من حزب الله يعملون داخل مبنى عسكري في جنوب لبنان.

وأضاف: "كما هاجمت طائرات حربية مبنى عسكريا آخر في منطقة شيحين جنوب لبنان".

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وأفاد البيان بأنه "خلال اليوم قصفت قوات الجيش بالمدفعية لإزالة تهديدات في منطقة الناقورة".

وختم بالقول: "في وقت سابق اليوم تم رصد إطلاق عدة قذائف مضادة للدروع نحو منطقة الجليل الغربي دون وقوع إصابات".

كما نشر الجيش الإسرائيلي شريط فيديو من الغارة على منطقة شيحين اللبنانية.

هذا ويتبادل حزب الله وإسرائيل على لسان قياداتهما التهديدات والتحذيرات، وسط دعوات دولية لخفض التصعيد وتجنب الدخول في حرب قد تتحول إلى صراع إقليمي أشمل.

ويؤكد "حزب الله" أن عملياته تأتي في إطار "دعم غزة وخلق جبهة مساندة لها"، مشددا على أن توقف هذه العمليات "رهن بتوقف العدوان على غزة".

المصدر: RT