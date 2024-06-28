"الأخبار": الجامعة العربية قررت إزالة التصنيف الإرهابي عن حزب الله

نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية اليوم الجمعة، عن مصادر تأكيدها أن جامعة الدول العربية قررت إزالة التصنيف الإرهابي عن "حزب الله"، الذي أقرته منذ 8 سنوات.

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ولفتت الصحيفة إلى أن الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي زار بيروت والتقى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، وهو الاتصال الأول بين الجامعة العربية و"حزب الله" منذ أكثر من 10 سنوات، سيما أن الجامعة العربية، كانت قد أخذت بالطلب السعودي – الإماراتي وأقرت في عام 2016 بتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية.

ونقلت الصحيفة اللبنانية عن مصادر مطلعة قولها إن "زكي أبلغ حزب الله أن الجامعة قررت إزالة التصنيف الإرهابي عنه، وهي تعتقد أن له دوره الكبير في مستقبل لبنان".

ولفتت "الأخبار" إلى أن زكي دعا إلى تعجيل الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى صعوبة انتخاب أي من المرشحين المعروفين، ومعتبرا أن الحل هو في الاتفاق على الحل الثالث".

وكانت جامعة الدول العربية صنفت في مارس 2016 حزب الله منظمة إرهابية، وطالبته بـ"التوقف عن نشر التطرف والطائفية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم تقديم أي دعم للإرهاب والإرهابيين في محيطه الإقليمي".

المصدر: الأخبار