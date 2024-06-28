الهند تعد لقمة جديدة مع روسيا على أعلى مستوى

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الهندية راندير جايسوال أن بلاده تعد لقمة جديدة مع روسيا على أعلى مستوى.

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وقال جايسوال: "نحضر لقمة رفيعة المستوى مع روسيا، عقدت حتى الآن 21 قمة مشابهة، ونحن نحضر أيضا للقمة المقبلة. سنبلغكم بموعدها بأسرع ما يمكن".

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "تريبيون" نقلا عن مصادر أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سيقوم برحلة ليوم واحد إلى موسكو في 8 يوليو.

وكتبت الصحيفة: "تكمن أهمية هذه الزيارة في أنها ستجرى في أعقاب تولي مودي رئاسة الحكومة لولاية ثالثة، وبعد إعادة انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لولاية خامسة في مارس الماضي".

وبدوره، قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف للصحفيين إن زيارة رئيس الوزراء الهندي لروسيا ستتم قريبا، وإن الاستعدادات جارية للزيارة.

المصدر: نوفوستي