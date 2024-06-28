الجيش الإسرائيلي يعلن عن بدء "عملية عسكرية واسعة النطاق" في منطقة الشجاعية بغزة (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء "عملية عسكرية واسعة النطاق" في منطقة الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "بدأت قوات الفرقة (98) في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة عملية عسكرية واسعة النطاق في منطقة الشجاعية، فوق وتحت الأرض بشكل متزامن وجاء ذلك بناء على معلومات استخباراتية".

وأضاف البيان: "بدأت قوات اللواء (7) بعملية مركزة في وضح النهار في منطقة الشجاعية، وخلال ساعات الليلة بدأت قوات المظليين العمل وداهمت البنية التحتية في المنطقة".

وأردف: "بالإضافة إلى ذلك سبقت العملية عدة غارات جوية مهمة في شمال قطاع غزة استهدفت مدارس ومنشآت لوكالة "الأونروا" انطلق منها المسلحون".

وأفاد مراسلنا صباح اليوم بأن 5 مواطنين قتلوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شارع النزاز بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنين في استهداف منزل في شارع الشعف بالقرب من روضة البشير بحي الشجاعية.

ووصلت 9 جثث وما يزيد عن 100 جريح إلى مستشفى العربي الأهلي "المعمداني"، منذ أمس حتى فجر اليوم، بعد سلسلة غارات إسرائيلية على حي الشجاعية.

كما تجدد القصف المدفعي على حي الشجاعية تزامنا مع إطلاق نار من طائرة " كواد كابتر" على الأهالي ومنازلهم.

المصدر: RT