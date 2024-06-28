ضربة موجعة لترامب من ابنة شقيقه الأكبر خلال مناظرته مع بايدن

يحظى الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم غير مسبوق من أحد أفراد عائلة خصمه الرئيس السابق دونالد ترامب خلال المناظرة التلفزيونية التي بدأت قبل قليل بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وبهدف إظهار الدعم لبايدن للفوز بولاية ثانية؛ حضرت ماري ترامب ابنة أخ دونالد ترامب،​​ من بين أشخاص آخرين في غرفة النقاش بمقر انعقاد المناظرة.

ووفق شبكة "سي إن إن" فإن ظهور أحد أفراد عائلة ترامب لدعم بايدن هو جزء من الجهد الأوسع لحملة الرئيس الحالي للقول بأن الأشخاص الذين يعرفون ترامب بشكل أفضل يتفقون على أن "الرئيس السابق ببساطة غير لائق ليكون رئيسا".

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وشهدت ماري ترامب "نرجسية وقسوة" عمها طوال حياتها، وإن "شعوره بالنقص كان يدفع دائما غيرته وحاجته المرضية للسيطرة على الآخرين"، وفق بيان شاركته حملة بايدن قبل المناظرة التي ستنطلق اليوم.

وقالت ماري: "لا يمكننا السماح لدونالد ترامب بالاقتراب من أدوات السلطة، وإذا حدث الأسوأ وعاد إلى البيت الأبيض، فلن يكون أي منا ممن انتقدوه في مأمن لأن الانتقام هو ما يتاجر به.. وأنا هنا الليلة لأن الرئيس بايدن وحده هو القادر على إيقاف دونالد وإنقاذ بلادنا".

وماري التي تبلغ من العمر 55 عاما هي ابنة فريد ترامب جونيور، الشقيق الأكبر للرئيس السابق والذي توفي عام 1981.

المصدر: سي إن إن