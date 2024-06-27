محكمة استئناف باكستانية تؤيد إدانة عمران خان وزوجته لزواجهما غير الشرعي

أيدت محكمة استئناف باكستانية، يوم الخميس، حكما بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته سبع سنوات، لزواجهما في عام 2018 قبل انقضاء شهور العدة، حسبما قال مسؤولون.

ولقي الحكم إدانة شديدة من أنصار خان وحزبه الذين كانوا يتوقعون إطلاق سراح الزوجين بكفالة.

وجاء حكم القاضي أفضل ماجوكا بعد يومين من انتهاء مرافعة محامي الدفاع ومقيم الدعوى، الزوج السابق لزوجة خان، بشرى بيبي. وأكد فريق خان القانوني إنه سيطعن في قرار المحكمة.

في فبراير، حكم على خان وزوجته بالسجن سبع سنوات بعد أن خلصت المحكمة إلى أن الزوجين انتهكا قانونا ينص على ضرورة انقضاء شهور عدة الزوجة قبل الزواج مرة أخرى.

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وكانت بيبي، زوجة خان الثالثة، معالجة روحية متزوجة سابقا من رجل ادعى أنه طلقها في نوفمبر 2017، أي قبل أقل من ثلاثة أشهر من زواجها من خان.

لكن بيبي قالت إنهما انفصلا في أغسطس 2017. ونفى الزوجان انتهاكهما لشرط العدة.

ومنذ إطاحته من السلطة في عام 2022 من خلال تصويت بحجب الثقة في البرلمان، يواجه خان أكثر من 150 قضية أمام المحكمة، بما في ذلك التحريض على العنف بعد اعتقاله في مايو 2023.

ويقضي خان أحكاما متعددة بالسجن في سجن أديالا في مدينة روالبندي. ونفى ارتكاب أي مخالفات، ويقول أنصاره إن التهم ذات دوافع سياسية.

المصدر: أ ب