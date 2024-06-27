الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يوقعان اتفاقية في بروكسل حول الضمانات الأمنية لكييف

وقع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا اتفاقية بشأن الضمانات الأمنية لكييف، بحسب ما ذكرت وكالة "تاس".

ووقع على الوثيقة فلاديمير زيلينسكي الذي وصل إلى بروكسل لهذه الغاية.

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تم التوقيع على الاتفاقية على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل التي تستمر يومين، والذي تضمن جدول أعمالها الصراع في أوكرانيا، ومجموعة من القضايا ذات الصلة.

واعترف زيلينسكي بأن أوكرانيا لا ترغب في إطالة الصراع، لأن هناك العديد من الجرحى والقتلى في ساحة المعركة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حدد، 14 يونيو الجاري، في اجتماع مع قيادات وزارة الخارجية الروسية، شروط حل الوضع بأوكرانيا. ومن بين الشروط انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من دونباس وزابوروجيه وخيرسون ورفض كييف الانضمام إلى "الناتو". ترى روسيا، إضافة إلى ذلك، ضرورة رفع جميع العقوبات الغربية المفروضة عليها وإقامة دولة عدم انحياز خالية من الأسلحة النووية بأوكرانيا.

وأشار بوتين إلى أنه إذا ما رفضت أوكرانيا والغرب هذه الشروط، فإن هذه الشروط قد تتغير في المستقبل.

وقد رفضت كييف خطة السلام الروسية.

المصدر: تاس