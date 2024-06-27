طرد وزير الدفاع الصيني السابق من الحزب الشيوعي

أفادت وكالة شينخوا، بأنه تم طرد وزير الدفاع الصيني السابق لي شانغ فو، من صفوف الحزب الشيوعي لارتكابه انتهاكات نظامية جدية.

وأشارت الوكالة إلى وجود شبهات بضلوع الوزير السابق بالرشوة وإساءة استخدام المنصب الرسمي.

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ونقلت الوكالة عن تقرير المجلس العسكري للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حول نتائج النظر في الآراء حول قضية لي شانغ فو: "لقد تخلى لي شانغ فو عن مبادئ الحزب الأساسية عندما كان في القيادة العليا للحزب والجيش، وأساء لمبدأ عضوية الحزب. لم تبرر تصرفاته ثقة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والمجلس العسكري للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وألحقت الضرر الكبير بقضية الحزب والدفاع الوطني والبناء العسكري، وأساءت كذلك صورة كبار موظفي الإدارة في البلاد".

ووفقا للوكالة، تم كذلك طرد وزير الدفاع الصيني الأسبق وي فنغي، سلف لي شانغ فو، من الحزب بسبب مخالفات وظيفية.

في أكتوبر من العام الماضي، أفادت وسائل إعلام صينية، بإقالة لي شانغ فو من منصب وزير الدفاع الصيني، وذلك عقب جلسة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان الصيني)

المصدر: تاس