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الخارجية الروسية تدين بشدة محاولة الانقلاب في بوليفيا

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الخارجية الروسية تدين بشدة محاولة الانقلاب في بوليفيا
Sputnik
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أدانت وزارة الخارجية الروسية بشدة محاولة الانقلاب العسكري التي جرت في بوليفيا.

وجاء في بيان الخارجية: "ندين بشدة محاولة الانقلاب العسكري في بوليفيا متعددة القوميات التي حدثت في 26 يونيو".

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وأضاف البيان: "تدعو موسكو جميع القوى والهياكل السياسية البناءة في بوليفيا إلى الاتحاد من أجل تعزيز المجتمع البوليفي، وضمان استقرار وسيادة الدولة".

هذا وانسحب جنود بوليفيون من أمام القصر الرئاسي في لاباز بعدما حاولوا بواسطة مدرعات اقتحام مقر الرئيس لويس آرسي الذي اتهم قائد الجيش الجنرال خوان خوسيه زونييغا بتنفيذ "محاولة انقلاب".

وأوقفت الشرطة البوليفية قائد الجيش الجنرال خوان خوسيه زونييغا بعدما أقاله الرئيس لويس آرسي واتهمه بتنفيذ "محاولة انقلاب فاشلة"، بحسب مشاهد بثها التلفزيون الرسمي.

 

 

 

المصدر: الخارجية الروسية

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