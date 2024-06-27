من "بيبي الثاني" إلى "معمر القذافي".. أطول فترات الحكم في التاريخ

تقدم القائمة التالية لأطول فترات الحكم على مر التاريخ صورة متكاملة تبرز فيها الكثير من المعلومات المثيرة إقليما وعالميا بصورة سريعة وواضحة.

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يتربع في المرتبة الأولى في هذه القائمة "الفرعون بيبي الثاني نفر كا رع". هذا الفرعون ينتمي إلى الأسرة السادسة، وقد جلس على العرش في مصر القديمة لمدة 94 عاما، ويكون بذلك الأول حتى الآن من دون منازع.

السجلات التاريخية ترجح أن "بيبي الثاني نفر كا رع"، تولى العرش وهو في السادسة من عمره، وأنه عاش عمرا مديدا حتى بلغ المئة. مثل هذا العمر بالنسبة لذلك الزمن استثنائي ونادر، وكان متوسط أعمار الرجال في مصر الفرعونية لا يتعدى الثلاثين.

يأتي في المرتبة الثانية لأطول فترة حكم في التاريخ، الملك الفرنسي لويس الرابع عشر. حكم لويس الرابع عشر لمدة 72 عاما وهي فترة تعد الأطول في التاريخ الأوروبي.

يشتهر هذا الملك الفرنسي بعبارة قال فيها: "أنا الدولة والدولة أنا"، وبعبارة أخرى لافتة تقول: "من الأسهل علي عقد صلح بين بلدان أوروبا جميعها، من أن أعقده بين امرأتين بينهما خصومة".

المرتبة الثالثة من نصيب الملك التيلاندي، بوميبول أدولياديج، وكان حكم بلاده لمدة 70 عاما من 9 يونيو عام 1946 إلى 13 أكتوبر عام 2016.

إليزابيث الثانية، الملكة البريطانية تحتل المرتبة الرابعة في قائمة أطول فترات الحكم في التاريخ، وقد جلست على العرش لمدة 70 عاما بين عامي 1952 – 2022.

في المرتبة الخامسة، تعود مصر القديمة إلى هذه القائمة بأحد أشهر وانشط الفراعنة على الإطلاق وخاصة في مجال الإعمار والبناء. إنه الفرعون رمسيس الثاني الي عاش عمرا مديدا استمر 91 عاما، وحكم بلاده لمدة 67 عاما.

التاج البريطاني يعود إلى هذه القائمة في المرتبة السادسة بالملكة فيكتوريا التي تولت الحكم حين كانت تبلغ 18 عاما، واستمر جلوسها على العرش وأدائها لسلطاتها البروتوكولية لمدة 64 عاما.

في المرتبة السابعة يأتي الإمبراطور الياباني هيرو هيتو الذي جلس على عرش بلاده لمدة 63 عاما، وهو الإمبراطور رقم 124، بحسب التسلسل التقليدي التاريخ في بلاده، وهو صاحب أطول فترة حكم في تاريخ اليابان.

المنطقة العربية تدخل على الخط في هذه قائمة أطول فترات الحكم في التاريخ بشخص السلطان قابوس بن سعيد الذي يأتي في المرتبة الثامنة عالميا والأولى عربيا. تولى السلطان قابوس بن سعيد حكم سلطنة عمان لمدة 49 عاما بين عامي 1970 – 2020.

الملك الأردني الحسين بن طلال يحتل المتربة التاسعة في هذه القائمة، وقد حكم بلاده 46 عاما في الفترة بين عامي 1952 – 1999.

المرتبة العشرة في قائمة أطول فترات الحكم في التاريخ من نصيب الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي. القذافي كان حكم بلاده لمدة 42 عاما. انتهت حياته وفترة حكمه بطريقة غير طبيعية بمقتله في 20 أكتوبر 2011.

المصدر: RT